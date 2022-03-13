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Milyonluk kaçak sigara operasyonu

Adana polisi yaptığı operasyonda 18 milyon 150 bin kaçak makaron, 2 milyon 500 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Yayınlanma: 10:31 - 13 Mart 2022 Güncellenme:
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara girişi olacağı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine Adana-Mersin otoyolunda önlem aldı. Polis gelen iki farklı kamyonu durdurup arama yaptı.

Yapılan aramada 18 milyon 150 bin kaçak makaron, 2 milyon 500 bin kaçak doldurulmuş sigara ve 14 bin 400 sigara dolum makinesi ele geçirildi. Polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı. (İHA)

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