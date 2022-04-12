Minibüsün kamyonete çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüs, önünde giden kamyonete 3 saniye arayla iki kez çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Bursadan İnegöl yönüne giden Milyaz Dursunov yönetimindeki minibüs, önünde giden Raşit Şimşek yönetimindeki çarptı. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru giden minibüs, hızlanıp 3 saniye sonra kamyonete bir kez daha çarptı.

Kazada, araç sürücüleri Dursunov ve Şimşek ile kamyonetteki Murat Polat ve Yavuz Arslan yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki farklı açıdan kaydedilen görüntülerde minibüsün kamyonete çarptıktan sonra, önce geriye savrulduğu ardından bir kez daha çarptığı görüldü. (DHA)

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