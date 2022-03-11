Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı geçiş yaparken karaya oturan 142 metre uzunluğundaki mısır yüklü kargo gemisi kurtarıldı.

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Romanya’dan İtalya’ya mısır götüren 142 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı ‘Kapıtan Shyrıagın’ adlı kargo gemisi, henüz bilinmeyen bir nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.

Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-4’ ve ‘Türkeli’ römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından karaya oturan gemi, römorkörlerle çekilerek kurtarıldı. Mısır yüklü kargo gemisi Karanlık Limana götürülecek ve gerekli yasal işlemlerin ve ikinci sörvey çalışmasının ardından yoluna devam edecek. İHA

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