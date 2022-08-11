Mısırları sulamaya gitti, cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 48 yaşındaki adam, mısır sulamak için gittiği tarlada ölü bulundu.

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Olay, ilçeye bağlı Küçükyapalak Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede ikamet eden ve tarla işlerinde çalışan Ercan Öksüz (48), sabah saatlerinde mısır sulamak için tarlaya gitti. Öksüz, öğle saatlerinde aile fertleri ile telefonda görüştü. Aradan bir süre geçtikten sonra Öksüz’ü arayan aile fertleri, telefona cevap alamayınca endişeye kapılarak tarlaya gitti.

Olay yerine gelen yakınları, Öksüz’ü suladığı tarlaya yakın bir bölgedeki kulübenin içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Öksüz’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ercan Öksüz’ün cansız bedeni, savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Vücudunda herhangi bir yaralanma ya da darp izine rastlanmayan Öksüz’ün kesin ölüm nedeni otopsiden sonra netlik kazanacak. (İHA)

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