Motorlu kuryeler kazada ölen arkadaşları için eylem yaptı

Denizli’de motosikletli kuryeler geçen ay hatalı solama yapan bir sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Necati Yasin Batır için eylem yaptı. Kazanın ilk duruşması öncesi Adalet Parkı’nda toplanan motosikletli kuryeler, trafikte saygı istedi.

Selami AYDIN

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Denizli'de motosikletli kuryeler trafikte saygı ve geçen ay kazada kaybettikleri arkadaşları Necati Yasin Batır (19) için eylem yaptı. Kent merkezinde bir siparişi yetiştirmek isteyen Batır, hatalı solama yapan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. 16 Ocak'taki kazada otomobil sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilmişti. Kazanın ilk duruşması öncesi Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Sporları Kulübü çatısında toplanan motosiklet tutkunları eylem yaptı.

ADALET PARKINDA BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR



Sabah erken saatlerde toplanan kulüp üyeleri motosikletlerini Adalet Parkı'na sürerek burada basın açıklaması yaptı. Kuryeler adına konuşan Rıfat Arıkan, “Motosikletli kuryeler günümüz yaşam koşullarının vazgeçilmez unsurudur. Corona salgını boyunca kuryeler yoğun bir şekilde toplumun her kesimine hizmet etmiş, riski kendileri alarak herkesin hastalık riski almasının önüne geçmiştir. Necati Yasin Batır hayalleri olan pırıl pırıl genç bir insandı. Yaşıtlarının aksine tatil yapmak yerine Pazar günü olmasına rağmen çalışıyordu. Kendini bilmez, alkollü, karşısına çıkanı biçecek şekilde araç kullanan bir trafik canavarı tarafından öldürüldü” ifadelerini kullandı.

“HESAP SORMA GÜNÜDÜR”



Duruşmanın ilk gününü hesap sorma günü olarak tarif eden Arıkan, “Bizler artık giden bir motosiklet kullanıcısının arkasından üzülmek onu anmak ile avunmuyoruz. Acımız hiç dinmeyecek en azından böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için Necati Yasin Batır'ın davası etrafında kenetleniyor ve herkesin bu davada taraf olmasını, belki birkaç dakika durup düşünmesini bekliyoruz. Umuyoruz ki Yasin'i ailesinden, dostlarından,bizlerden ve bu hayattan koparan şahıs en ağır cezaları alır. Umuyoruz ki artık evlerinizde siparişlerinizi beklerken bir nebze kuryeyi de düşünürsünüz. Umuyoruz ki trafikte aracınızla giderken motosikletli kuryelere ve motosikletçilere daha saygılı gözlerle bakarsınız” diye konuştu. Grup daha sonra topluca Denizli Adalet Sarayı'na giderek duruşmayı takip etti.

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