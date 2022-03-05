“Motoru denize atarım, yine de vermem” diyen alkollü sürücü gözaltına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından birçok noktada trafik denetimleri yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde, alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu. Aşırı alkolle yakalanan bir motosiklet sürücüsü ise motosikletini denize atmaya çalıştı. “Bu motoru denize atarım yine de vermem” diyen sürücü, gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Bodrum'un çeşitli noktalarında trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti ve alkollü olduğu şüphesi ile bazı sürücülere alkolmetre üfleterek alkol ölçümü yaptı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine geçici süre el konularak, cezai işlem uyguladı.

İNAT ETTİ GÖZALTINA ALINDI

Bodrum Belediye Meydanı'nda yapılan denetimlerde 48 VF 420 plakalı motosikletini teslim etmek istemeyen Z.A. polis ekiplerine “Bu motoru denize atarım, yine de vermem” diyerek tepki gösterdi. Motosikletini denize atmak isteyince polisler engel oldu. Yaklaşık 165 promil alkollü olduğu tespit edilen Z.A. motosikletinin otoparka çekilmesini istemeyerek durumu yakın arkadaşlarına bildirdi.

GELEN ARKADAŞLARIDA ALKOLLÜ ÇIKTI

Çevredeki arkadaşlarını arayan şahsın yanına bir süre sonra bir grup arkadaşı gelerek motosikleti teslim almak istedi ancak polis ekipleri alkollü oldukları gerekçesi ile motosikleti kendilerine teslim edemeyeceklerini açıkladı. Motosikletine ve ehliyetine el konulan şahıs alkolsüz bir arkadaşını bulamayınca polis ekipleri ile kısa süreli gerginlik yaşadı. Yaşanan gerginlik sonrasında alkollü vatandaş ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlçede trafik güvenliğini sağlamak amacıyla farklı noktalarda denetimlerin süreceği belirtildi.

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