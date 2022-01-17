Motosikletli kuryenin öldüğü ‘makas’ kazası kamerada

Denizli'de, trafikte makas atarak ilerleyen ve alkollü olduğu belirlenen Mehmet Kılıçın kullandığı otomobilin çarptığı 19 yaşındaki motosikletteki kurye Necati Yasin Batır'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle Batır'ın, metrelerce havaya fırladığı görülüyor. Öte yandan sürücü Kılıç ise bugün tutuklandı.

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Kaza, 15 Ocak günü saat 15.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi Merkezefendi Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Kılıç, yönetimindeki plakalı otomobille caddede makas atarak ilerlediği sırada, karşı yönden gelen Necati Yasin Batır’ın kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada motosikletli kurye Batır, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Batır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası 2.40 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mehmet Kılıç ise polis tarafından gözaltına alındı. Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bugün mahkemeye çıkarılan Mehmet Kılıç, tutuklandı.

Öte yandan kaza anının araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Mehmet Kılıç’ın, kullandığı otomobille trafikte makas atarken, karşı yönden gelen motosiklete çarptığı ve kurye Necati Yasin Batır’ın da metrelerce havaya fırladığı anlar yer alıyor. DHA

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