MSB: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek harekat bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sürüyor. MSB, Twitter hesabından 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:
* “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.
* Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
* Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!”