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MSB: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek harekat bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayınlanma: 18:44 - 20 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sürüyor. MSB, Twitter hesabından 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.

* Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

* Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!”

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