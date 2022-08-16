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MSB: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB); Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

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