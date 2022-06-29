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MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Suriyenin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPGli terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek” denildi. (DHA)

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