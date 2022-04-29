MSB: Van’da 200, Hatay’da 8 kilo esrar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da 8 kilo 226 gram kubar esrar, Van'da ise 200 kilo 743 gram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Hudut kartallarımız, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız; Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi Hatay hudut hattında yakaladı. Asi Nehri kenarında yapılan aramada da 2 adet çanta içerisinde 8 kilo 226 gram kubar esrar ele geçirildi. Van hudut hattında, Van İl Jandarma Komutanlığı ile müşterek gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde ise 6 çuval içerisinde 200 paket (200,743 kilo) toz esrar ele geçirildi” denildi.

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