Muayene olmaya gittiği hastanede kayboldu

Adana'da muüayene olmaya gittiği Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde tahlil sırası beklerken kaybolan Rahime Atay'dan 6 gündür haber alınamıyor. Alzheimer şüphesiyle tedavi gördüğü belirtilen Atay, Seyhan Baraj Gölü çevresi ile ormanda aranıyor.

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Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde oturan ve Alzheimer tedavisi gören 2 çocuk annesi Rahime Atay, 25 Temmuz’da kızı Eda Atay (27) ile öğle saatlerinde muayene olmak için Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne gitti.

Atay’dan muayene sonrası kan tahlili istendi. Atay, annesini beklemesi için koridordaki banka oturtup sıra almak amacıyla danışmaya gitti.

Atay, döndüğünde annesini bulamadı. Bir süre hastanede annesini arayan Atay, bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ve AFAD ekiplerinin hastanenin bulunduğu bölgedeki Seyhan Baraj Gölü ve ormanda günlerdir süren arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı.

KENDİNİ İFADE EDEBİLİYOR

Eda Atay, annesinin Alzheimer hastalığı şüphesiyle 1,5 yıldır tedavi gördüğünü söyledi.

Atay, “O gün muayene olmak için gittiğimiz hastanede kan tahlilleri için fiş alırken annem de koltuğa oturup beni beklemeye başladı. Fiş alıp geri döndüğümde annemi bulamadım. Beni göremeyince telaşlanıp kalkıp gittiğini düşünüyorum. Hastalığı tam olarak ilerlemediği için kendini ifade edebiliyor. Buna karşın o günden bu yana hiçbir ize rastlamadık. Onu çok merak ediyoruz. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Gören ya da duyanlar lütfen polis ekiplerine bildirsinler” diye konuştu. (DHA)

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