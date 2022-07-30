Muğla’da 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Marmaris açıklarında 75 kişi ve Datça ilçesinde de 26 kişi olmak üzere Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 101 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Marmaris ilçesi açıklarında bir gece içinde üç ayrı geri itme olayı yaşanırken ilk olarak lastik bot ve can salı içerisinde 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Gecenin ikinci geri itme olayında can salı içinde 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son geri itme olayında ise 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

DATÇA'DA 26 GÖÇMEN KURTARILDI



Datça ilçesi açıklarında ise yine Yunanistan güvenlik unsurları tarafından 2 can salı içindeki 26 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edildi. Can salları içindeki düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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