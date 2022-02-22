Muğla’da arazi tartışması kanlı bitti

Muğla Gökova’daki Akyaka Mahallesi’nde arazi tartışmasından çıktığı iddia edilen kavgada silah kullanıldı. Olayda bir kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Yaşar ANTER

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Olay, Muğla'nın Gökova'daki turizm cennetlerinden Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Bayram Hamal (39) şehir merkezine inerken kullandığı 20 BH 434 plakalı otomobille yol kenarında aralarında arazi meselesi yüzünden daha önceden birçok kez tartıştığı Özcan Emreoğlu (44) ile kardeşi Ali Emreoğlu’nu (42) gördü. Aracından inen Hamal ve Emreoğlu kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ VURULDU

Kavganın büyümesi üzerine Bayram Hamal, üzerindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı. Olayda Özcan Emreoğlu göğüs bölgesinden, Ali Emreoğlu sağ kolundan; kavgayı ayırmaya çalışan ve bir restoranda garson olarak çalışan Zihni Çelik (53) ise bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma geldi. Ambulans ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özcan Emreoğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, Ali Emreoğlu ve Zihni Çelik’in ise tedavi altına alındığı belirtildi.

Olaydan sonra otomobiline binerek kaçan Bayram Hamal'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.