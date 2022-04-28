Muğla’da balık fabrikasında korkutan yangın!

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kemikler Köyü’ndeki bir balık çiftliği şirketine ait fabrikanın deposunda yangın çıktı. Korku dolu anların yaşanmasına neden yangında maddi hasar meydana geldi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kemikler Köyü'ndeki bir balık çitliği şirketine ait fabrikanın deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Önce fabrika işçilerinin yangın tüpleri ve hortumlarla müdahale ettiği yangına daha sonra itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren müdahale sonunda alevler fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan önlendi. Yangında depo bölümü tamamen kül oldu. Yaklaşık 100 metrekarelik depoda yangının çıkış nedeninin elektrik aksamından kaynaklandığı olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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