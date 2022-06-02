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Muğla’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 81 göçmen yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde ormana yapılan baskında 81 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyon kapsamında, kaçakların geçişini organize eden 6 kişi yakalanarak, tutuklandı.

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Muğla’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 81 göçmen yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilerin bulunduğu 5 aracı takibe aldı.

Akyaka Mahallesi’nde durduran araçlar ve araçlardan ormanlık alanlarda inerek saklanan 81 düzensiz göçmen ve kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen E.Ç, N.G, M.K, Ö.K, G.G. ve R.A. yakaladı.

Araçlarda yapılan aramada, 17 şambrel, 4 hava pompası, şişme yelek ve şişme bot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 6 şüpheli ise çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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