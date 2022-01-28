Muğla’da kaçak içki ve elektronik eşya yakalandı

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve bağlı Grup Amirlikleri tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda 4 ilçede etil alkol, yapma çeşitli içkiler ile gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve bağlı Grup Amirlikleri tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda Ortaca, Milas, Menteşe ve Marmaris ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda etil alkol, yapma çeşitli içkiler ile gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi.

Ortaca İlçesinde ikamet eden N. D. isimli şahsın söz konusu ikametinde ve müştemilatında yapılan aramada; 18 litre etil alkol, 235 litre el yapımı alkol, sahte alkol yapımında kullanılan aromalar ve renklendiriciler, alkollü içki yapımında kullanılan damıtma aparatları ve şişe kapakları ele geçirildi.

Milas ilçesinde kargo kontrollerinde rastlanan etil alkolün teslimatı takibe alınarak, teslimat sonrasında yapılan ikamet aramasında; 19 litre etil alkol, 1.2 litre yapma viski, 1.5 litre yapma rakı ele geçirildi.

KAÇAK ELEKTRONİKLER YAKALANDI

Menteşe ilçesinde ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde tespit etmiş edilen M.O.Ç. isimli şahsın aracı Aydın uygulama noktasında durdurulduktan sonra yapılan aramada; 305 adet çeşitli farklı boy ve ebatlarda gümrük kaçağı hoparlöre el konuldu.

Marmaris'te risk analizi yapılarak tespit edilen araç ilçe girişinde durdurulmuş, araçta yapılan aramada; iki ayrı markada 6 adet gümrük kaçağı matkap seti yakalandı. İlgili şüpheli hakkında 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlemler yapıldı.

İlginizi Çekebilir Adana'da 13 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 6 gözaltı