Muğla’da kar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'da sağanak yağış il genelinde etkili olurken yüksek bölgelere yağan kar yaşamı etkiledi. 2 konutta su baskınına müdahale edildi, kar makineleri gün boyu çalışmaları sürdürülerek kar küreme ve tuzlama yapıldı. 111 ihbara gidildi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'da Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış il genelinde etkili olurken yüksek bölgelere yağan kar yaşamı etkiledi. 24 saatte en fazla yağış 61 kilogram ile Fethiye'ye düşerken 2 konutta su baskınına müdahale edildi, kar makineleri gün boyu çalışmaları sürdürülerek kar küreme ve tuzlama yapıldı. 111 ihbara gidildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) il genelinde 24 saatlik yağış miktarlarını yayımladı. AKOM'dan alınan verilere göre en fazla sağanak yağış metrekareye 61 kilogram ile Fethiye'de yaşandı. Sırasıyla metrekareye Dalaman'da 60,1, Marmaris'de 46,9, Köyceğiz'de 40,1, Ortaca'da 39,9, Yatağan'da 39,8, Seydikemer'de 35, Ula'da 34,2, Datça'da 33,3, Meneteşe'de 30,7, Bodrum'da 22,7, Milas'da ise 17,2 kilogram yağış düştü.

EKİPLER İLK YAĞIŞLA TEYAKKUZA GEÇTİ

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise çağrı merkezine toplam 111 ihbar geldiği açıklandı. Açıklamada; “Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin her birimi ilk yağışla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

İl genelinde geçen 24 saatlik süre zarfında birimlere gelen 111 ihbar ekiplerimiz tarafından kısa sürede değerlendirilerek müdahale edildi. İlimiz ilçe merkezlerinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle kanal, dere ağzı, mazgal temizlikleri gerçekleştirilirken 2 konut su baskınına müdahale edildi. Yüksek kesimlerde ise ekiplerimiz karla mücadelesini sürdürürken olaylara 81 personel, 30 iş makinesi, 17 araç, bir itfaiye ile kısa sürede müdahale edildi” denildi.

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