Muğla’da korkunç kaza! Genç fizyoterapist yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesi ile İzmir karayolu üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelene kazada genç fizyoterapist yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Milas Belediyespor Kulübü'nde ve özel bir okulda fizyoterapist olarak çalışan 34 yaşındaki Cem Acıelma yönetimindeki 48 KC 043 plakalı otomobil yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savruldu.

Yol kenarında park halinde olan bir TIR'a çarpan otomobil hurda haline döndü. Kazayı gören vatandaşların çağırdığı ambulans ile gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acıelma'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acıelma'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatırken genç fizyoterapistin ölümü ilçede üzüntü yarattı.

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