Muğla’daki yangında bir kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın 3 ilçesinde yangınlar meydana geldi. Menteşe ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Kentte meydana gelen 3 ayrı kazada ise can kaybı yaşanmadı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Menteşe, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yangın meydana geldi.

Menteşe ilçesinde saat 01:30 Doğanköy Mahallesi Kadirler Sokak'ta ev yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri evde kiracı olarak yaşayan Özgül Özdemir (49) isimli vatandaşın cansız bedeniyle karşılaştı.

Seydikemer'de saat 00:30'da Cumhuriyet Mahallesi 1091 Sokak 2 numaralı ev yangınında söndürme ve soğutma işlemi yapıldı. Evin oturma odası ve mutfak kısmı yanarken yangının elektrik aksamından çıktığı belirlendi.

Fethiye'nin Foça Mahallesi 959 sokak Şovalye Sitesi A Blok No:48/F numaralı triblex evin yatak odasında saat 01:30'da elektrik sobasından çıkan yangına müdahale edilerek soğutması yapıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

FETHİYE'DE İKİ KAZA

Çamköy Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 34 VS 4494 plakalı araç ile 06 JJ 169 plakalı araç çarpıştı. 06 JJ 169 sürücüsü Seda Şahin sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Saat 01:47'de Karagözler Mahallesi Kaya Caddesi'nde yaklaşık 25 metre uçuruma yuvarlanan araçtan 3 yaralı vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

KÖYCEĞİZ'DE ARAÇ YANDI

Toparlar Mahallesi Öğretmen Ali Gezgin Caddesi 1.Sokak'ta bir ev önünde bulunan 48 UT 909 plakalı kamyonetin yandığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri aracı söndürmeyi başardı.

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