Muhtarlık ofisi, AKP ile CHP’lileri karşı karşıya getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Söğüt Mahallesi'ndeki muhtarlık binası CHP ile AKP'yi karşı karşıya getirdi. AKP'liler binayı halkın yaptırdığını, belediyenin el koyamayacağını savunurken CHP'den gelen açıklama ise "Binaya el koymadık tek odasına kütüphane yapacağız" şeklinde oldu.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Söğüt Mahallesi'ndeki muhtarlık binası CHP ile AKP'yi karşı karşıya getirdi. AKP İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, binayı halkın yaptırdığını, Muhtar İdris Keskin ile belediyenin yaşadığı sıkıntı nedeniyle binaya el koyduğunu açıkladı. CHP İlçe Başkanı Av. Zekican Balcı açıklamasında, “Binaya el koymadık, tek odasına kütüphane yapacağız, geriye kalan bölüm yine muhtarlık hizmetinde” dedi.

“BİNAYI HALK YAPTIRDI”

Muhtarlık binasının muhtardan habersiz olarak kilidinin değiştirilerek açıldığı ve binaya CHP tarafından el konulmak istediğini belirten AKP Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen yazılı basın açıklamasında, Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a, “Kurmayı planladığınız korku imparatorluğu emellerinizden yol yakınken vazgeçin” uyarısında bulunarak şu açıklamayı yapmıştı:

“Marmaris'in kırsal mahallerinde muhtarlar maalesef mağdur ediliyor. Marmaris'in en büyük kırsal mahallerinden biri olan Söğüt'te muhtarlık binası belediye ekiplerince boşaltıldığını üzülerek öğrendim. Binanın kilitleri değiştirilerek, muhtarın köyde yaşayan bin 672 vatandaşa hizmet etmesi engellenmesi kesinlikle tasvip edilemez.

Muhtarımız geçtiğimiz Salı günü muhtarlığa girmek isteyince anahtarının kapıyı açmadığını fark etmiş. Muhtarlık eşyaları ve resmi evrakların aynı binada bir depoya özensizce taşındığını görmüş. Muhtarımızla gerekli olan girişimleri başlattık.”

“MUHTARLIK BİNASI BELEDİYENİN DEĞİL “

Muhtarlık binasının büyükşehir yasasından önce Söğüt Köyü adına kayıtlı olduğunu, yasanın çıkmasından sonra Marmaris Belediyesi'ne devir olduğunu hatırlatan Gökmen, “Bina imkansızlıklar içinde köylüler tarafından yapıldı.

Belediye hangi maksatla böyle bir uygulama yaptı bilmiyorum ancak maksatlarının vatandaşa hizmet olmadığı aşikar. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Söğüt Mahallesi'nin muhtarı kanunlar çerçevesinde seçilmiş ve köyü idare eden bir kamu kurumunun başıdır. Muhtarı seversiniz veya sevmezsiniz bu yapılan hareket Söğüt halkına yapılmıştır. Anlaşılıyor ki muhtar CHP ve Marmaris Belediyesi'ne muhalif ki tabiri caizse belediye tarafından tertip edilen şafak operasyonuyla kapı dışarı ediliyor.

Varsayalım ki devleti idare etmek için iktidar olurlarsa; CHP’ye oy vermeyen muhalifler ana vatanından sınır dışı mı edilecek? Marmaris Belediyesine sesleniyorum halka rağmen, usulsüzce düzenlediğiniz şafak operasyonlarıyla Marmaris'e nasıl bir hizmet vermeyi planlıyorsunuz? Kurmayı planladığınız korku imparatorluğu emellerinizden yol yakınken vazgeçin” dedi.

“OLAY ÇARPITILIYOR, KAYITLAR ORTADA”

Ceyhun Gökmen'in açıklamalarına CHP Marmaris İlçe Başkanı Av. Zekican Balcı şöyle yanıt verdi:

“Söğüt Muhtarlığı, mülkiyeti Marmaris Belediyesi'ne ait olan binada Söğüt halkına hizmet vermektedir. 4 oda, 1 mutfak ve 1 tuvaletten ibarettir, elektrik, su, internet ve telefon giderleri Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Belediye başkanlığı, bu binanın bir kısmını kütüphane olarak düzenlemeyi ve halkımızın kullanımına açmayı planlamıştır. Binanın fiziki şartları değerlendirilerek, kütüphanenin mevcut muhtarlık ofisinin olduğu odaya yapılmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple, muhtarlık ofisinin aynı binadaki diğer odaya, verilen süre zarfında taşınması için muhtara tebligat yapılmak istenmiş, muhtar tebellüğden imtina ettiği için evrak muhtarın yüzüne karşı okunmuş ve tutanak altına alınmıştır. Muhtarlığa verilen sürenin sonunda ilgili binaya gidilmiş, muhtarın orada olmamasından dolayı kendisi yetkililer tarafından telefonla aranmış ve fakat gelmeyeceğini beyan etmiştir.

Bunun üzerine kamera ve fotoğraf kayıtları alınmak suretiyle oda boşaltılmış ve eşyalar muhtarlığa tahsis edilen diğer odaya taşınıp odanın kapısı kilitlenerek anahtarlar Aza Mehmet İnal'a teslim edilmiş ve tüm işlemler tutanak altına alınmıştır. İşlemler bu kadar şeffaf ve hukuka uygun olarak yapılmasına rağmen Sayın Gökmen'in olayları farklı yerlere çekecek açıklamasının sebebini Söğüt Muhtarı Sayın İdris Keskin'in manipülasyonuna uğraması olarak değerlendiriyoruz.

Belediye tarafından alınan bu karar neticesinde Söğüt Mahallemize bir kütüphane kazandırılacak ve muhtarlık da faaliyetlerine hiçbir aksama olmadan aynı binada devam edecektir. Hal böyle iken olayları çarpıtarak kamuoyuna aksettirmek halkı kandırmaktır.”

“ŞAFAK OPERASYONLARININ MUCİDİ AKP’DİR”

Söz konusu basın açıklamasındaki en vahim noktanın ise Marmaris Belediyesi'nin muhtarlığa karşı ‘Şafak operasyonu' düzenlemekle suçlandığını belirten Balcı, “Sayın Gökmen'e şunu hatırlatmak isteriz ki, şafak operasyonlarının mucidi AKP'dir. Biz o işlerden anlamayız. Düzenlenen şafak operasyonlarıyla vatansever polislerin, askerlerin evlerinden alınarak yıllarca tutuklu kalmalarına sebep olan AKP'dir.

Anadolu'daki on binlerce kız çocuğunun eğitim almasını sağlayan ve ömrünü Türkiye'nin çağdaşlaşmasına adayan merhum Prof. Dr. Türkan Saylan hocamızı ve onun gibi daha nice vatan evladını şafak operasyonlarıyla evlerinden alan AKP'dir. Dolayısıyla şafak operasyonu ifadesini bizim partimizin ve belediyelerimizin isimleriyle yan yana getiremezsiniz.

Eski dost ve ortağınız FETÖ mensupları tarafından kandırıldığınız ve bu şafak operasyonlarına destek vererek milletimizin vicdanında derin yaralar açtığınız gibi Söğüt Muhtarı tarafından da kandırıldığınızı düşünüyoruz. İşte bu sebeple, yaptığımız bu açıklamanın sizleri aydınlatmasını ve büyük bir yanılgıdan kurtarmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

“OKTAY’I KORKU İMPARATORLUĞU KURMAKLA İTHAM ETMEK HİÇ KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR”

Göreve geldiği günden beri Marmaris'in 25 mahallesine eşit hizmet götüren ve AKP hükümetinin ülkeyi içine soktuğu ekonomik buhrana rağmen hizmetleri aksatmamak adına belediye emekçileriyle birlikte canla başla çalışıldığını da ifade eden Av. Balcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Demokratlığıyla kısa zamanda Marmaris halkının sevgisini kazanan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı korku imparatorluğu kurmakla itham etmek hiç kimsenin haddine değildir. Hele ki kendisi gibi düşünmeyen muhaliflerinin bir kısmını FETÖ üyesi bir kısmını ise bölücü terör örgütü üyesi olmakla suçlayan ve tehdit eden saray rejimi siyasi iktidar mensuplarının hiç haddine değildir.

Marmaris Belediye Başkanı ve CHP'li tüm belediye başkanları; ‘Demokrasi bizim için bir tramvaydır, istediğimiz durağa gelince ineriz' diyen ve bu anlayışla hükümet edenlerin değil ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyenlerin ışığından yürümeye, millet iradesine saygı duymaya, sahip çıkmaya ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet götürmeye devam edeceklerdir. Saygıdeğer vatandaşlarımızın bilgilerine saygıyla sunarız.”

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