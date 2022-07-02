Müşteri gibi geldi 140 Euro çaldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ayakkabı mağazasına müşteri gibi gelerek ürünleri inceleyen bir kişi, işyeri sahibinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kasadan 140 Euro alıp gitti.

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Olay, önceki gün Kumköy Turizm Bölgesinde Rafet Ünal Parkı karşısında bulunan ayakkabı mağazasında yaşandı.

İlk olarak optik mağazasına gelen şahıs, gözlük alacakmış gibi gözlükleri takıp çıkarmaya başladı.

İşyeri sahibi İbrahim Vural’ın durumundan şüphelenerek ışıkları yakmasının ardından şahıs işyerinden çıkarak bu kez yan taraftaki ayakkabı mağazasına girdi.

Burada uzun süre oyalanan, ayakkabıları inceleyen, fiyatları hakkında bilgi alan şahıs, işyeri sahibinin bir başka müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilerek kasadan 140 Euro parayı aldıktan sonra işyerinden ayrıldı.

Yaşanan hırsızlık, ayakkabı mağazası sahibinin akşam kasayı kontrol etmesiyle ortaya çıktı. Kasada paranın eksik olduğunu gören Yusuf Çelik, güvenlik kameralarını izleyince müşteri gibi gelen şahsın kasadan paraları aldığını fark etti.

Yusuf Çelik, görüntülerle birlikte jandarmaya giderek şikâyette bulundu.

OPTİK MAĞAZASINDA KASAYI GÖREMEDİ

Müşteri gibi gelen kişinin gözlükleri denerken bir taraftan da sürekli kasaya baktığını belirten optik mağazası sahibi İbrahim Vural, “Kasaya baktığını fark ettiğimde gidip mağazanın ışıklarını yaktım. Daha sonra yanına gittim. Bu durumdan rahatsız olup işyerinden çıktı. Buradan çıkınca yan komşuya girmiş. Görüntüleri izledik ve jandarmaya şikâyette bulunduk. Arkadaşımızın 140 Eurosunun peşinde değiliz. Bu şahıs başkalarına zarar vermesin” dedi.

Şahsın işyerinde 1 saate yakın zaman geçirdiğini belirten ayakkabı mağazası sahibi Yusuf Çelik ise “Sürekli bir şeylerin fiyatını sordu ve denedi. Oyalanıp durdu. Bir ara başka müşteri ile ilgilenmemi fırsat bilip kimsenin görmesinin mümkün olmayacağı yerde bulunan kasadan 140 Euroyu almış. Sanki bir şey olmamış gibi arkadaşlarının yan taraftaki alışveriş merkezinde olduğunu, onlarla birlikte gelip ayakkabı alacaklarını söyledi ve gitti. Akşam kasayı kontrol ettiğimizde paranın eksik olduğunu gördüm. Hemen güvenlik kameralarını izledim ve olay ortaya çıktı. Jandarmaya gidip şikâyette bulundum. Şahsın yakalanarak cezasını çekmesini istiyorum. Benim düştüğüm duruma esnaf arkadaşlarımız düşmesin istiyorum” diye konuştu.

(İHA)