Müşteri gibi girdi masadaki cep telefonunu çaldı!

İstanbul Esenler'de cep telefonu teknik servisine müşteri gibi gelen kadın, iş yeri sahibini oyalayarak, masa üzerindeki cep telefonunu çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Havaalanı Mahallesi’nde cep telefonu teknik servisi ve satışı yapan iş yerine dün saat 21.30 sıralarında müşteri gibi gelen bir kadın, masa üzerindeki bir cep telefonunu çaldı. İş yeri sahibi Hasan Arslan’ı cep telefonunun bozuk olduğunu söyleyen şüpheli, elindeki diğer bir cep telefonu gösterip kırılmaz cam taktırmak istediğini belirtti.

Bu sırada masa üzerindeki eşyalara göz gezdiren şüpheli, iş yeri sahibi kırılmaz cam bölümüne geçer geçmez, bir başka müşteriye ait cep telefonunu aldı. Çaldığı telefonu da elindeki iki telefonla birlikte tutan hırsız, kısa bir süre daha iş yeri sahibiyle konuştuktan sonra ayrıldı. Müşterisine ait cep telefonunun masada bulamayan Arslan, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde hırsızlığı fark etti.

“BENDEN CİHAZ TAMİRİ YAPILMASINI İSTEDİ”

İş yeri sahibi Hasan Arslan, “Benden cihaz tamiri yapılmasını istedi. Cihaza bakıp inceledim. Bu sırada ikinci bir telefon daha gösterip, ‘Bunun kırılmaz camı kırık, değiştiriyor musunuz?’ dedi. Değiştirebiliriz dedim ve kırılmaz cam bölgesine geçtim. O sırada oturduğum masadan müşterime ait telefonu almış. Çalındığını daha sonra fark ettik. Cep telefonunun çalınmasına üzüldük ama, daha önemlisi müşteriye ait bilgiler, fotoğraflar var içinde. Bu kişiden şikayetçiyiz. Hırsızlık vakaları maalesef çok, cezalar caydırıcı olmadığı için yakalansa da serbest bırakılıyor” dedi.

ÇALDIĞI TELEFONU ELİNDE SAKLADI

Güvenlik kamerasındaki görüntülerde şüpheli kadının müşteri gibi geldiği, elindeki iki cep telefonundan birini iş yeri sahibine uzattıktan sonra, masaya doğru yaklaştığı dikkat çekiyor. Sürekli konuşarak iş yeri sahibinin dikkatini dağıtan şüpheli, elindeki diğer telefonu göstererek kırılmaz cam taktırmak istediğini söylüyor.

Bu sırada masa üzerindeki cep telefonunu almak için hamle yapan kadın, iş yeri sahibinin masadan uzaklaşması için bir süre bekliyor. İş yeri sahibi masadan kalkıp arkasını arkasını dönerken masada bulunan cep telefonunu alan şüpheli, elindeki diğer iki telefonun arasında saklıyor. Kadının bir süre daha konuşarak, dikkat çekmeden iş yerinden çıkıyor. (DHA)

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