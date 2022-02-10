Müşteriye gönderdiği hesap hayatına mal oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir gazinoda hesap nedeniyle çıkan kavgada, işletme sahibi Mehmet Ali Tosun (34) bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından Tosun'u bıçakladığı ileri sürülen Hüseyin T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi’nde bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre gazinoya eğlenmeye giden Hüseyin T. (35) ile işletmeci Mehmet Ali Tosun arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı.

Gazinonun önünde de devam eden tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Tosun, aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tosun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından Tosun’u bıçakladığı ileri sürülen Hüseyin T.’nin de aralarında bulunduğu kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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