Nusret mayın gemisi 107 yıl sonra aynı rotada

Çanakkale Deniz Savaşları’nın kazanılmasında önemli rol oynayan ve boğaza döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin başarısı, 107 yıl sonra aynı yerde gerçekleştirilen seyir faaliyetiyle tekrar canlandırıldı.

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Nusret mayın gemisi, 8 Mart 1915’te Erenköy Koyu’nda sahile paralel döktüğü 26 mayın ile Çanakkale Deniz Zaferi’nin akışını değiştirdi. Nusret’in tarihte üstlendiği rolü ve önemini yaşatmak için 2011 yılında Gölcük’te aslına uygun inşa edilen TCG Nusret mayın gemisi ile 107 yıl sonra tarihi anı bir kez daha canlandırıldı.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı yüzer iskelesinde bağlı olan gemi, bu sabah 07.15’te mayın dökülen alana doğru yol aldı. 107 yıl önce mayınların dökülmeye başladığı Erenköy mevkisinde tören yapıldı. Törene Vali İlhami Aktaş, Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile askeri personel ve davetliler katıldı.

DÜŞMAN GEMİLERİNİN NİZAMINI BOZMUŞTUR

‘Nusret Mayın Gemisi’nin, Çanakkale Savaşları’nda çok önemli yere sahip olduğunu belirten Gemi Komutanı Yüzbaşı Arda Kesici, şunları söyledi:

– Nusret mayın gemisi, tam 107 yıl önce, bu an güvertesinde bulunan 26 mayını ilerlemekte olduğumuz rota üzerinde ve aralarında 100’er metre olacak şekilde, deniz seviyesinin 4,5 metre altına dökmüştür. Bacasından mümkün olduğunca az duman çıkartmak için önlem alan Nusret, hiçbir müttefik karakol gemisi tarafından tespit edilmeden saat 08.00’de Çanakkale önlerine demirlemiştir.

– Saat 10.00’a kadar süren sis ve yağmur, geminin Çanakkale Boğazı girişinde bulunan düşman karakol gemileri tarafından görülmesini engellemiştir. Rumeli Mecidiye Tabyası’nda bulunan Seyit Onbaşı’nın tek başına sırtında taşıyarak namluya sürdüğü 215 okkalık mermi, İngilizlerin en büyük savaş gemilerinden biri olan ‘Ocean’ zırhlısının dümenini vurmuş ve bu durum düşman gemilerinin nizamını bozmuştur.

– Böylece 18 Mart 1915 günü kahraman Türk topçusunun da desteği ile ‘Nusret’in döşediği 11’inci hattı oluşturan 26 mayına çarpan ‘Bouvet’, ‘Irressıstıble’, ve ‘Ocean’ zırhlıları batarken ‘Galous’, ‘Suffren’, ve ‘Inflexıble’ zırhlıları ise ağır yara alarak savaş dışı kalmıştır. Böylece 18 Mart 1915 günü, İtilaf Donanması için bir hezimet iken; Boğaz’ın kahraman savunucuları için önemli bir deniz zaferi olarak tarihe geçmiştir.