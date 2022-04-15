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Oğluna küfreden komşunu bıçakladı

Adana'da bir kişi oğluna küfrettiğini ileri sürdüğü komşusunu bıçakla yaraladı.

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Oğluna küfreden komşunu bıçakladı

Alınan bilgiye göre, olay gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. E.U. oğluna kürettiğini ileri sürdüğü komşusu A.İ.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.U. bıçakla komşusunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olayın bildirilmesinin ardından sağlık ekipleri yaralı A.İ.S.'yi ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan E.U. polis merkezine götürüldü. (İHA)

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