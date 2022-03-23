Oğlunu ayağından vuran baba: İstesem ateş etmeye devam ederdim

İstanbul Kağıthane'de tartıştığı oğlu Selim Kuzu'yu silahla yaraladığı iddiasıyla 4 ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan baba Kemal Kuzu (70) hakim karşısına çıktı. Kuzu, savunmasında, "46 adet mermim vardı ateş etmeyi sürdürmek istesem ateş ederdim" dedi.

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İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Kuzu getirildi. Tutuksuz müşteki sanık Selim Kuzu ile avukatı Serhat Aydemir ve taraf avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

“ATEŞ ETMEYİ SÜRDÜRMEK İSTESEM ATEŞ EDERDİM”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Kemal Kuzu oğlu müşteki sanık Selim Kuzu’dan şikayetin vazgeçtiğini belirterek

“Eşim coronadan vefat etti. Selim benim annesine bakmadığımı ve korona bulaştırdığımı düşünüyordu. Olay günü eve geldim. Selimin yüzünü görmek istemediğim için balkona geçtim. Alkol almamıştım. Selim mutfağa gelip mırıldanarak bir şeyler söyledikten sonra küfrederek salona geçti. Bu, 6-7 kez tekrarlandı.

Yanımda duran bıyık makasını alarak ‘Sen ne diyorsun’ dedim. Aramızda boğuşma oldu. Sonra yatak odasından silahımı aldım bir el ayağına doğru ateş ettim. 46 adet mermim vardı ateş etmeyi sürdürmek istesem ateş ederdim. Silah tutuklulukta yapmadı, yapsa bile yeniden çalıştırabilirdim.

Sonra hemen 112 ve 155’i aradım olayı bildirdim. Bu olaydan dolayı şikayetimden vazgeçiyorum. Karşı taraf vazgeçerse onu da kabul ederim. Bu olayın kaynağı aslında para istemesidir, oğlum alkol aldığında, para istediğinde her zaman benim üstüme yürür ve tehdit ederdi” şeklinde konuştu.

“ARAMIZDA ÖLDÜRMEYİ GEREKTİRECEK OLAY OLMADI”

Müşteki sanık Selim Kuzu ise savunmasında, babası Kemal Kuzu ile arasında baba oğul ilişkisi olmadığını, iki yabancı insan gibi olduklarını söyleyerek,

“Olay günü babam balkonda oturarak alkol alıyordu. Mutfaktan yemek aldığım sırada babam bana hakaret etmeye başladı. Aramızda tartışma yaşandı. Babam mutfaktan aldığı bıçakla bana saldırdı. Bıçağı elinden aldım evin girişine attım.

Mutfakta sırtım dönük durduğum sırada babam yatak odasındaki silahını alarak bana ateş etti. Vurulduğumu anlamadığım için hiçbir şey hissetmedim. Arkama baktığımda elinde silah tutukluk yapmıştı, doldurmaya çalışıyordu. Elinden almaya çalıştım. Silah takıldığı için babam ateş etmeyi sürdüremedi.

Boğuşurken yerde elinden silahı aldım, iler attım. Babamın ikinci silahını almaya izin vermedim. Babamı kan tutar, benden akan kanlar tuttuğu için beni bırakmış olabilir. Aramızda öldürmeyi gerektirecek olay olmadı. Babama vurmadım, alnındaki yara nasıl oluştu bilmiyorum. Babamdan şikayetçiyim” dedi.

Müşteki sanık Selim Kuzu’nun avukatı Serhat Aydemir, müvekkilinin uyuşturucu kullandığına dair iddialara karşı, müvekkilinin Kızılay’a düzenli kan bağışçısı olduğu için uyuşturucu madde kullanmasının mümkün olmadığı ifade etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Kemal Kuzu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede, müşteki şüphelilerin 28 Eylül 2021 yılında Kağıthane’deki ikametlerinde tartıştıkları esnada tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve müşteki şüpheli Selim Kuzu’nun diğer müşteki şüpheli babası Kemal Kuzu’ya hitaben ‘Annemin ölümüne sen neden oldun, senin yüzünden annem öldü’ dediği ve sinkaflı sözler ederek üzerine yürüdüğü anlatıldı.

Müşteki şüpheli Selim Kuzu’nun babası Kemal Kuzu’nun başına sert bir cisimle vurduğunun kaydedildiği iddianamede, bu sırada tarafların yere düştüğü ve boğuşma sırasında birbirlerine vurmaya devam ettikleri aktarıldı. Müşteki şüpheli Kemal Kuzu’nun yatak odasına kaçtığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Selim Kuzu’nun arkasından gelmesi üzerine yatak odasında bulunan silahı alarak oğlu ile boğuşmaya başladığı ve ‘seni öldüreceğim’ diyerek tehditte bulunduktan sonra bir el ateş ettiği belirtildi.

Müşteki Kemal Kuzu’nun olay yerine gelen polis ekiplerine öz oğlunu vurduğunu söylediğinin belirtildiği iddianamede, olayda kullandığı tabanca dahil olmak üzere iki tabanca ile 44 adet fişeği polislere teslim ettiği aktarıldı.

Müşteki şüpheli Selim Kuzu’nun “Hakaret” ve “Üst soya karşı silahla kasten yaralama” suçlarından 9 aydan 3.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianamede, müşteki şüpheli Kemal Kuzu’nun ise “Ruhsatsız silah bulundurma”, “Tehdit”, “Hakaret” ve “Altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından 14 yıl 9 ay 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. (DHA)

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