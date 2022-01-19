Öğrenci midibüsü karla kaplı yolda hafif ticari aracı sürükledi
Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüs, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Önüne çıkan hafif ticari araca çarpan midibüs, kaygan yolda metrelerce sürükledi. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza, dün saat 09.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 14 Mayıs Caddesinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan midibüs, yokuş aşağı olan caddede seyir halindeyken karla kaplı yolda kayarak karşı şeride geçti.
Kaymaya devam eden midibüs, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptıktan sonra metrelerce sürükledi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen midibüs ve hafif ticari araç, kaldırıma çarparak durabildi. DHA