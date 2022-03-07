Öğrenci servisi sıkıştırılmış doğalgaz yüklü TIR’a çarptı

Rize'de öğrenci servisinin park halindeki sıkıştırılmış doğalgaz yüklü TIR'a çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

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Kaza, merkeze bağlı Portakallık Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İsmail Bıyık yönetimindeki öğrenci servisi, yol kenarında park halindeki sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yüklü TIR’a çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, kazada şoförün annesi olduğu öğrenilen Fatma Bıyık sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada serviste bulunan 13 öğrenci yaralanırken, öğrenciler ildeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)