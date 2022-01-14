Öğrenci servisiyle hafif ticari araç çarpıştı! 1’i ağır, 11 yaralı

Niğde'de öğrenci servisiyle hafif ticari aracın yoldaki buzlanma nedeniyle çarpıştığı kazada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Yıldıztepe-Yaylayolu kara yolunda meydana geldi. Hasan Güngör yönetimindeki, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait öğrenci servisi ile karşı yönden gelen, Recep Düzgün’ün kullandığı hafif ticari araç, yoldaki buzlanma nedeniyle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, servis sürücüsü Hasan Güngör, 5 öğrenci, 2 veli, 1 öğretmen ile Recep Düzgün ve yanındaki Oğuzhan Çakır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Yaralılardan Recep Düzgün’ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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