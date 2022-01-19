Öğrencileri döven müdüre 6 buçuk yıl hapis talebi

Kadıköy'de 2 öğrencisinin kulağını çekerek tokat attığı ve kafasını duvara vurarak şiddet uyguladığı iddia edilen okul müdürü Adem K. hakkında 6 buçuk yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, A.K.'nin Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi’nde bulunan Şener Birsöz İlkokulu’nun müdürlüğünü yaptığı belirtilerek, 23 Aralık 2021'de odasında otururken kapısının bir kaç kez okulda öğrenim gören çocuklar tarafından çalındığı ya da şüphelinin anlatımına göre tekmelendiği anlatıldı.

İddianamede, okul müdürünün sinirle odadan dışarıya çıktığı, kapı önünde öğrenciler F.B. ve A.Ş.'yi gördüğü ve mağdurların kulağından tutarak odasına götürdüğü aktarıldı.

KÜÇÜK ÇOCUKLARI DARP EDİP, KÜFÜR ETTİ

Okul müdürü A.K.'nin mağdurları odasında dövmeye başladığı, F.B.'yi duvara yasladığı, havaya kaldırdığı, tokat attığı ve kafasını duvara vurduğu belirtildi. İddianamede, öğrencilerden A.Ş.'yi de boğazından tutarak havaya kaldırdığı, tokat attığı ve kafasını duvara vurduğu belirtildi. Okul müdürünün her iki mağdura hitaben sinkaflı küfür ve hakaret içeren sözler söylediği anlatıldı.

KULAĞINDAN TUTARAK ODASINA GÖTÜRDÜ

İddianamede yer alan Adli Tip Kurumu raporuna göre öğrencilerin hayati tehlike geçirmeksizin basit tıbbi tedavi ile iyileşecek şekilde yaralandıkları kaydedildi.

Soruşturma kapsamında kamera görüntüleri de incelendi, hazırlanan görüntü izleme tutanağına göre, okul müdürünün kapısının önceden başka çocuklar tarafından yaramazlık yapılarak birkaç kez çalındığı, müdürün son olarak dışarıya çıktığı, mağdur öğrencileri yakaladığı, mağdurları kulağından ve boynundan tutanak odasına götürdüğü ifade edildi.

KENDİLERİNİ SAVUNABİLECEK DURUMDA OLMADIĞI VURGULANDI

Mağdurların suç tarihinde 9 yaşında oldukları ve kendilerine yönelik gerçekleştirilen eyleme karşı beden ve ruh bakımından kendilerini savunabilecek durumda olmadıkları vurgulandı.

SAVCILIK HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Savcılık, okul müdürü A.K.'nin “nüfuz kullanmak suretiyle beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuklara karşı kasten yaralama” ve “zincirleme şekilde hakaret” suçlarından toplamda 1 yıl 3 ay 20 günden 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildi.

İlginizi Çekebilir Öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürüne soruşturma