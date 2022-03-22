Öğrencilerin kaldığı ev alev alev yandı!

Hakkari’de öğrencilerin kaldığı bir evde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

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Alınan bilgilere göre yangın, Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde ikamet eden 16 nüfuslu Tevfik Öner'in evinde meydana geldi. Soba bacasından çıktığı öğrenilen yangın, komşuların yardımı ile söndürüldü. Evin bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, ders çalıştığı evlerinin yandığını haykıran bir kız öğrenci ise sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına hakim olamadı.,

Ev sahibi Tevfik Öner, 16 nüfusunun bulunduğunu belirterek, kredi alarak büyük zorluklarla yaptığı evinin yandığını belirtti. Öner, “Ben emekliyim. 8 çocuğum eğitimini sürdürüyor. Çocuklarımın okuması için çaba harcadım. Rahat ders çalışmaları için evin bir katını onlara verdim. Kredi çekerek düzenli bir hale getirdim. Çocuklar alt kata yemek yemeye gelirken, soba bacasından kaynaklı yangın çıktığının farkına vardık. Komşuların yardımı ile hemen müdahale ederek söndürdük. Ancak evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Diğer odalar ise duman kokusu nedeni ile girilemez bir hal aldı. Valilik ve ilgili kurumlardan destek bekliyoruz. 8 öğrencinin kaldığı evi inşallah eski hale getireceğiz. Cana değil mala geldi, bunu da şükür ediyoruz” dedi.

Mahalle Muhtarı İvdi Taşkın da, yangın bölgesine gelerek, valilik yetkililerinin onarım için destek vermesini istedi. İHA

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