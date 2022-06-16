Okul önlerinde uyuşturucu satan torbacılara operasyon: 30 gözaltı

İstanbul’da okul önlerinde, parklarda ve mahalle aralarında uyuşturucu satan torbacılara ve bu kişilere narkotik madde temin eden uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. Üç yüzden fazla personelin görev aldığı baskında 30 şüpheli yakalanırken, farklı türde ve çeşitli miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silah ele geçirildi.

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Operasyon İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Uyuşturucu tacirlerine karşı çalışma yapan ekipler, 7 ay önce sokaklarda uyuşturucu satan torbacı olarak adlandırılan bazı şüphelileri belirledi. Elde edilen bilgiler üzerine geçtiğimiz yıl kasım ayında çalışma başlatıldı.

OKUL ÖNLERİ VE PARKLAR

Jandarma ekiplerinin araştırmaları sonrasında şüphelilerin örgütlü olarak okul önlerinde, parklarda, mahalle aralarında uyuşturucu sattıkları belirlendi. Çalışmalarda, şüphelilere uyuşturucu temin eden bazı isimler de tespit edildi.

30 GÖZALTI

Yapılan araştırmalarda belirlenen 45 şüpheli için yakalama katarı alındı. Altı ilçede 322 jandarmanın katılımıyla eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE TABANCA

Adreslerde yapılan aramalarda ise 350 gram eroin, 899 gram esrar, 261 kök Hint keneviri, bir miktar kokain ve metamfetamin; 32 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 37 tabanca şarjörü, 924 mermi, 2 kılıç ve 5 telsiz ele geçirildi.

15 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Gözaltına alınan 30 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği, 15 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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