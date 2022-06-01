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Okul penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eğitim öğretim faaliyeti yapan özel bir okulda meydana gelen olayda 2. katın penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı.

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Okul penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı

Orhaniye Mahallesi Nurhan Sokakta bulunan bir özel okulda okuyan 10 yaşındaki Beril K., pencereden aşağıya bakarken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.

Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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