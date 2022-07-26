Okuma Evine vandal saldırı

Mersin’in merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde yer alan Okuma evi, vandal saldırının hedefi oldu. Gençlerin her gün buluşup sohbet ettiği okuma evine yönelik saldırıda oturma grupları, masa ve sandalyeler kırıldı, bahçede dikilen sebze, çiçek ve ağaçlar da tahrip edildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mezitli Belediyesi'nin her yaştan vatandaşı kitapla buluşturma hedefiyle harekete geçirdiği projelerden birisi olan Okuma Evi, kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğradı. Okuma Evinin bahçesine akşam saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişiler, oturma gruplarını, masa ve sandalyeleri kırdı, bahçede dikilen sebze, çiçek ve ağaçları tahrip etti. Çevreyi kirleten şahıslar parçaladıkları eşyaları da kullanılmaz hale getirdi.

“OKUMA EVİNDEN KİMLER NE İSTER?”

Her gün onlarca vatandaşın buluşup sohbet ettiği, kitap okuduğu Okuma Evine yapılan saldırıya anlam vermediğini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı CHP’li Neşet Tarhan, “İnsanların kitap okuduğu güzel şeyler için bir araya geldiği Okuma Evinden kim ne ister? Halkımızın kullanımı için ortaya çıkardığımız değerlerin kötü niyetli kişilerce heba edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

“SALDIRILAR ÇALIŞMA AZMİMİZİ KIRAMAZ”

Geçtiğimiz günlerde de Mezitli'de yeni bir cazibe merkezi yaratmak adına hayata geçirilen Örgülü Sokağa saldıran, Özgecan Kadın Üretici Pazarına döşenen yağmur mazgallarının da yerlerinden sökerek çalındığını hatırlatan, yaptıkları hizmetlere saldırıların insan hakkına saldırı olduğunu ifade eden Tarhan, çalışma azimlerini kıramayacağını söyledi.

Yaşananlar karşısında yaşadığı üzüntüyü dile getiren Başkan Tarhan, tüm vandal saldırılara ve hırsızlıklara karşın hizmet üretmeye devam edeceklerine vurgu yaparak, “Saldırılar, hizmet üretme sevdamızın önüne geçemeyecek.

Çöp kovalarımızı çaldılar, hemen yerlerine daha yeni ve sağlamlarını yerleştirdik. Sahillere koyduğumuz duş ve tuvaletlerin tahrip edilmesine karşı hızlı bir biçimde hareket ederek yeniledik. Mezitli Deresi’ne atılan bank ve masaları yenileriyle değiştirerek sabitledik. Çalınan güvenlik kameralarını yerlerine taktık. Çocuklarımızın eğitiminin engellenmesi için kafe kütüphanemizde hırsızlık yapıldı, biz hizmete devam ettik. Biz yaptıkça saldırı ve hırsızlıklar ara vermedi” diye konuştu.

“YAPILAN SALDIRILARA HALKIMIZLA BİRLİKTE KARŞI KOYACAĞIZ”

Hizmetlere yapılan saldırılara karşı vatandaşların duyarlı olmasını da isteyen Başkan Tarhan, “Tüm proje ve hizmetlerimizde her zaman yanımızda olan ve bizleri destekleyen değerli Mezitlilerin, yapılan saldırılarda hizmetlerimizi korumakta yanımızda olacağından hiç şüphemiz yok.

Vatandaşlarımızdan tek talebimiz böylesi durumlarda karşılaşmaları halinde hemen güvenlik güçlerine ya da belediye görevlilerimize haber vermeleridir. Saldırılar karşısında elimizi güçlendirecek yegane destek yapılan hizmetlerin korunması için gösterilen dayanışmadır.”

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