Öldürülmeden üç gün önce koruma kararı aldırmıştı: Katil kocaya müebbet

Diyarbakır'da birçok suçtan tutukluyken cezaevinden firar ederek hakkında koruma kararı bulunan eşini öldüren Veysi Yoldaş, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Remziye Yoldaş, öldürülmeden üç gün önce şiddet gördüğü eşine karşı polise başvurup koruma kararı aldırmıştı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da geçen yıl 7 yaşındaki kızıyla yolda yürüdüğü sırada cezaevinden firar eden kocası tarafından av tüfeğiyle kızının gözü önünde öldürülen Remziye Yoldaş (30) cinayetiyle ilgili dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık son savunmasında pişman olduğunu belirterek, “Cinayetten sonra birkaç kez intihar etmek istedim, ancak cesaret edemedim. İzmir'e kaçtım ve burada daha önce hırsızlık yaptığım bir arkadaşımın evinde gizlendim” dedi.

Annesi, babası tarafından gözleri önünde öldürülen 7 yaşındaki A.Y ile pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, “Annemle yürürken babam önümüzü kesti. Babam annemin kendisiyle gelmesini, yoksa onu öldüreceğini söyledi. Annem de onu gönderebilmek için ‘Bak çocuğu korkutuyorsun, yapma böyle' deyince babam ateş açarak annemi öldürüp ara sokaklara kaçtı” dedi.

SİNYAL BİLGİSİYLE İZMİRDE EĞLENCE MEKANINDA YAKALANDI

Mahkeme, sanığın birçok suçtan tutuklu iken açık cezaevinden firar ederek şiddet uyguladığı eşini babasının evinden almak istediği, cinayetten üç gün önce kayınpederinin çalıştırdığı bakkal dükkânına giden sanığın burada, eşinin boğazını sıkarak, “Eğer benimle gelmezsen seni ve tüm aileni öldürürüm” diyerek şiddet uyguladığını belirtti. Polise başvuran Remziye'nin, firar eden eşinin kendisine ve çocuğuna şiddet uyguladığı için can güvenliği nedeniyle koruma kararı aldırdığı, olay günü de Veysi Yoldaş, eşi ve kızına arkadan yaklaşarak “Benimle gelmezsen, seni öldürürüm” diyerek ısrarcı oldu, ardından av tüfeğiyle eşini kızının gözü önünde öldürüp kaçtığı anlatıldı.

Sanığın cinayet sonrası bir akrabasının adına GSM hattı çıkarıp kullandığı ve bu hattın sinyal takibi yapıldığında İzmir'de bir eğlence merkezinden baz verdiği, polis baskınını fark edince de kaçtığı tuvalette yakalandığı kaydedildi.

İYİ HAL VE TAKTİRİ İNDİRİM YOK… AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme, sanığın tüfeğin kazara ateş aldığı şeklindeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan itibar edilmediğinin altını çizdi. Adli sicil kaydına bakıldığında birden fazla suç kaydı olması ve kadının öldürülmeden 3 gün önce Aile Mahkemesinden aldığı uzaklaştırma kararına rağmen eşini öldürmesi nedeniyle hakkında iyi hal ve taktiri indirim uygulanmasına yer olmadığını ifade etti. Sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşmadığından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Sanığın eşini öldürdükten sonra başka bir silahla da çevreye rastgele ateş açarak kaçması nedeniyle kasten genel güvenliği tehlikeye sokmak suçunu da işlediği için ayrıca 6 ay hapisle cezalandırıldı.

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