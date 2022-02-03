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Ölümden döndüler!

İstanbul Ataşehir’de TIR'da yüklü olan çelik konstrüksiyonlar, manevra yaptığı sırada iplerin kopması nedeniyle iki otomobilin üzerine düştü.

Yayınlanma: 15:17 - 03 Şubat 2022 Güncellenme:
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Ölümden döndüler!

Ataşehir’de Dudullu Caddesinde seyir halinde olan TIR, Atapark Caddesi’ne manevra yaptığı sırada, kasada yüklü olan çelik konstrüksiyonlar halindeki inşaat malzemeleri iplerinin kopması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçların üzerine düştü.

Tonlarca ağırlıktaki konstrüksiyon parçaları kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobilin üzerine düştü. Yaşanan kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yola düşen inşaat malzemelerinden dolayı Dudullu Caddesi bir süreliğine trafiğe kapandı.

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Ataşehir istanbul