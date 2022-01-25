Ölümle sonuçlanan yol verme kavgasında bir kişi tutuklandı
Muğla'nın Milas ilçesinde 4 gün önce yol verme nedeniyle çıkan kavgada bir kişi ölmüştü. A.Y.'nin öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Dibekdere köyü ile Küçük Dibekdere Köyü arasında 21 Ocak 2022 tarihinde akşam saatlerinde köy yolunda yor verme nedeniyle çıkan tartışmada iki grup bıçaklı sopalı kavga etmişti.
Kavga sırasında 22 yaşındaki A.Y. göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişi bugün Milas Adliyesi'nde sevk edildi.
Olayda A.Y.'yi göğsünden bıçakladığı belirtilen A.G. olayda kullanılan bıçağı ile gözaltına alınmıştı. A.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kavgaya karışan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.