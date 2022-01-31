Önce vurdu sonra videosunu çekti

İstanbul Esenyurt’ta sokak ortasında bir genci silahla vuran şahsın, daha sonra yerde yaralı olarak yatan adamın videosunu çektiği ortaya çıktı.

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Olay öğlen saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşanmıştı. Bir şahıs tanımadığını ileri sürdüğü bir başka adam tarafından sokak ortasında silahla ayağından vurulmuştu. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken polisin şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

SİLAHLA VURUP YERDE VİDEOSUNU ÇEKTİ

Olaydan sonra adamı bacağından vuran şahsın yerde yaralı haldeyken videosunu çektiği ortaya çıktı. Olayın nedeni araştırılıyor.

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