Abone Ol

Ordu’da soba faciası: 2 ölü

Ordunun Mesudiye ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ordu’da soba faciası: 2 ölü

Olay, ilçeye bağlı Ilışar Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sevim (70) ile Dursene Sevim (67) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler çifti yatarken buldu. Yapılan kontrolde ise yaşlı çiftin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin cenazeleri otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (İHA)

Sobadan zehirlenen çift öldü İlginizi Çekebilir Sobadan zehirlenen çift öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cuma Gaziantep Haber Ordu Sağlık