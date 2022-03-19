Örgüt üyelerini yurtdışına kaçıran şebekeye operasyon: 9 gözaltı kararı

İstanbul’da terör örgüt üyelerini başkasına ait yeşil pasaport ve sahte belgelerle yurt dışına çıkaran şebekeye ikinci dalga operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şebeke üyesi 9 şüpheliden 7'si yakalandı.

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Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi. Resmi belgede sahtecilik yaparak göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon 15 Mart'ta gerçekleştirildi. İstanbul, Muş, İzmir ve Manisa'da 9 şüpheliye yönelik baskında şebeke elebaşı ve bir yöneticinin de bulunduğu 7 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, farklı kişilere ait 30 pasaport, 45 kimlik, Paris ve Marsilya başkonsolosluklarından verilme farklı kişilere ait 2 muvafakat name, Avrupa Birliği logolu 8 evrak; 10 diploma fotokopisi, öğrenim durumu belgeleri, pasaport ve sürücü belgesi fotokopileri ele geçirildi.

ÖĞRENCİ GÖSTERİP AVRUPA'YA GÖTÜRÜYORLAR

Mali Polisin baskın düzenlediği şebekenin, sahte belgelerle yurt dışında eğitim aldığı gösterilen bazı kişileri Avrupa'ya götürdüğü belirtildi. Kartal Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda çökertilen şebekeye daha önce de operasyon düzenlendiği belirtildi.

YEŞİL PASAPORTLA KAÇIRDILAR

Birinci dalga operasyon şebekenin terör örgütü üyelerini yurt dışına çıkardığı belirlenmişti. Bu işlem için bazı kamu çalışanlarının yeşil pasaportlarını kullanıldığı belirtilmişti. Operasyonda kamu kurumu çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalanmıştı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şebekeye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si adli kontrol kararıyla serbest kalırken, örgüt lideri ve yöneticisi olduğu belirtilen 2 şüpheli ise tutuklandı.

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