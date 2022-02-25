Orman işçisi kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yanan ormanlık alanlarda çalışan orman işçisi evli ve üç çocuk babası Hayati Ömür Ercedoğan düşerek yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Çaylı Köyü yakınlarında geçtiğimiz yıl çıkan orman yangınları bölgesinde geçici işçi statüsünde çalışan evli ve üç çocuk babası 43 yaşındaki Hayati Ömür Ercedoğan kayalık bölgede dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşlarının çağırdığı ambulansta gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercedoğan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle sağlık ekiplerinin güçlükle ulaşabildiği bölgede Ercedoğan'ın cenazesinin çıkarılması için helikopter desteği istendi. Ercedoğan'ın cenazesi bulunduğu bölgeden alınarak otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Ercedoğan'ın yaklaşık sekiz yıldır geçici işçi statüsünde ormanda çalıştığı belirtildi.

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