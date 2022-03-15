Ormandaki mezardan köpeğin cansız bedeni çıktı

Antalya'da 'ormanda mezar var' ihbarıyla bölgeye gelen polis, mezardakinin köpeğin cansız bedeninin olduğunu belirledi.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yer alan ormanda yaşandı. Ormana yakın yol kenarında ateş yakmak isteyen 3 genç, orman içerisinden odun toplamaya gitti. Bu esnada gençler, etrafı taşla çevrili ve başucunda bir mermer taşı bulunan mezar gördü. Gençler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, mezarın çevresini şeritle çevirdi. Ekipler ön incelemenin ardından mezarın açılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedi.

Bölgeye gelen belediye ekipleri kazma ve kürekle mezarı açtı. Çukurdaki poşete ulaşan polis ekipleri, yaptıkları incelemede gömülenin köpeğin cansız bedeninin olduğunu gördü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çukur kapatıldı. (DHA)