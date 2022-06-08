Ormanı yakan şahıs tutuklandı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanda kasten yangın çıkaran ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan madde bağımlısı Ahmet B. (20), tutuklandı.
Yatağan ilçesinde dün saat 13.00 sıralarında ormandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbarın ardından bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 200 metrekarelik alan zarar gördü. Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden bir kişinin kaçtığını fark etti.
Kısa sürede yakalan şüpheli Ahmet B.’nin üst aramasında çakmak ve uçucu madde ele geçirildi.
Madde bağımlısı olduğu öğrenilen ve yangını kasten çıkardığı belirlenen Ahmet B., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)