Osmaniye’de sokak köpeklerinin zehirlendiği iddiası

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde hayvanseverlerin beslediği çok sayıda sokak köpeği öldü. Hayvanseverler, köpeklerin zehirlendiğini öne sürerek tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Hayvanseverler, sokakta besledikleri çok sayıda köpeğin öldüğünü fark etti.

Hayvanseverler, cep telefonuyla görüntülerini çektikleri köpeklerin zehirlendiklerini öne sürerek tepki gösterdi.

Bazı köpeklerin de can çekiştiğini söyleyen bir hayvansever, “Bunlar dili olmayan, Allah'ın sessiz kulları. Bunların hepsini zehirlemişler. 6-7 tane yavru, 5-6 tane yetişkin var. Daha bulamadığımız, yakalayamadığımız bir sürü zehirlenmiş köpek var. İnsanlık bunu kabul eder mi? Can bunu kabul eder mi, Allah buna razı olur mu? Şu canlardan ne istediniz? Bu da can değil miydi, daha şu yavrular 1,5 aylıktı. Cadde cadde, sokak sokak köpek zehirlemişler” dedi.

‘ŞİDDETLE KINIYORUZ’

Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni Mahalle, Fevzi Çakmak Caddesi, Ahmet Pekkan Camii civarındaki sokak hayvanlarımıza yönelik yapılan katliamı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan vahşetin bilgisini alır almaz ekiplerimizle olay yerine giderek gerekli iş ve işlemleri başlattık. Konuyla ilgili Bahçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatılmış olup faillerin tespiti için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bizler de konunun yakın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı. (DHA)