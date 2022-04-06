Otobüste 696 kilo kaçak et yakalandı

Muğla'nın Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir seyahat firmasına ait otobüsten indirilen çuvallardan şüphelen zabıta ekiplerinin dikkatiyle 696 kilo sağlıksız et yakalandı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir seyahat firmasına ait otobüsten indirilen 19 çuvaldan şüphelen zabıta ekiplerinin yaptığı kontrol sonucu 696 kilo sağlıksız etin uygunsuz olarak taşındığını tespit etti. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri kontrolünde etler bertaraf edildi.

Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda otobüsten indirilen 19 çuvaldan şüphelenen zabıta ekipleri yaptıkları inceleme sonunda çuvalların içinde et olduğunu saptadı. Etler kontrol altına alınarak Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

ETLER BERTARAF EDİLDİ

Veteriner Hekimlerce yapılan kontrollerde 19 çuval içerisinde bulunan 696 kilo etin taşıma kurallarına uymadığı ve menşeinin belli olmaması nedeniyle 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında insan tüketimine uygun olmadığı tespit edildi.

Etler Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi'ne nakli sağlanarak bertaraf edildi. Konuyla ilgili yasal işlem başlatıldı.

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