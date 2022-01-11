Otobüsten indi valizinde 1,5 kilo esrar ile yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen ve otobüsten iner inmez valizinde arama yapılan kişi yaklaşık 1,5 kilogram esrar ile yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Büro Amirliği ve Bodrum Grup Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmalarında Ş.S isimli şahsın, uyuşturucu ticareti yapmak maksadıyla Diyarbakır ilinden Bodrum'a geleceği tespit edildi.
Bodrum Otogarı'nda otobüsten inen ve bagajdan valizini alan Ş.S isimli şahıs üzerinde adli makamlardan alınan arama yapıldı. Valizde 1 kilo 465 gram esrar ele geçirildi.
Ş.S isimli şahıs “TCK-188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alındı.