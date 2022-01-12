Otomobil, bakım yapan işçilerin arasına daldı

Bursa'da, metronun elektrik bakımın ve onarımını yapan işçilerine otomobil çarptı. Kazada 5 işçi yaralanırken otomobilde bulunan 1 kişide yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir mahallesi Mudanya bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metronun elektrik bakım ve onarımını yapan işçiler yolun sol şeridini trafiğe kapattılar. Hızla gelen İsmail İ. (28) idaresindeki 16 VZ 402 plakalı otomobil ise bakım yapan işçilerin arasına daldı.

BAKIM ARACINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Otomobil, bakım yapan 5 işçiye çarparak savurduktan sonra bakım aracına çarparak durabildi. Kazada Enes S., Abdullah Ö., Muhammet Furkan Ş., Muhammet Hüseyin A., Muhammet Y. ve otomobilde bulunan Mustafa K. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere götürdü. Sürücü İsmail İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.



İŞÇİLERİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Bakım yapan işçilere süratli şekilde çarpan otomobil, 5 işçiyi fırlatarak metrelerce savurdu. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yolda Bakım Yaptıklarını Belirten Çakar ve Dubaların Olmadığı İddia Edildi

Metronun elektrik hattına bakım yapmak için ana yolun sol şeridini kapatan işçiler otomobil sürücüsünün iddiasına göre, burada bakım yaptıklarını belirten herhangi bir duba ve çakar olmadığını söyledi. (İHA)

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