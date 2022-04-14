Otomobil hafifçe ayağına çarpınca sürücüyü öldüresiye dövdüler

İstanbul'da yolun karşısına geçmek için trafikte seyir halindeki aracın önünden geçen bir kişinin ayağına bir otomobil hafif şekilde çarptı. Duruma öfkelenen kişi ve arkadaşı araç sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı.

Habip ATAM

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Olay, 30 Mart’ta Şişli, Mecidiyeköy’de meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halindeki F.F.B. saat 10.00 sıralarında Mecidiyeköy’e geldi.

Trafik sebebiyle hız iyice düşerken, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişi aracın önünden geçti. F.F.B. düşük hızla yoluna devam ederken, yaya olarak karşıya geçmek isteyen kişinin ayağına hafifçe çarptı.

Duruma sinirlenen kişi ve arkadaşı, direksiyon başındaki araç sürücüsüne kasını açarak tekme ve tokatlarla saldırdı. Bununla da yetinmeyen ikili araca da tekmelerle zarar verdi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Yaşanan olayı gören vatandaşlar polisi haber verdi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine gitti.

Bunun üzerine çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerden saldırganların O.S. ve Z.K. olduğu anlaşıldı.

Birinin sürücü kapısını diğerinin yolcu kapısını açarak araç sahibini tekme ve yumruklarla darp eden ikilinin akraba olduğu öğrenildi. Saldırganlar olaydan 2 saat sonra Şişli’de yakalandı.

BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİNE ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan O.S. ve Z.K., emniyetteki işlemlerin ardından “Kasten Yaralama” ve “Mala Zarar Verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.

Z.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, O.S. ise tutuklandı. Olay anına ilişkin görüntüler kameraya yansıdı…

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