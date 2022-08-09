Abone Ol

Otomobil köprüden uçtu, şoför ağır yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin köprüden uçtuğu kazada sürücü ağır yaralandı.

Yayınlanma: 09:52 - 09 Ağustos 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Hasandede köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (31) idaresindeki 68 FD 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde köprüden uçtu. Köprü ayağındaki duvara çarparak durabilen otomobilde büyük çapta maddi hasa oluşurken, sürücüsü ise ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

Yoldan çıkan araç köprü korkuluklarında asılı kaldı İlginizi Çekebilir Yoldan çıkan araç köprü korkuluklarında asılı kaldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster